Superbohaterowie przylecą do Łodzi

Niebawem miłośnicy komiksów z całej Polski będą mogli zobaczyć wyjątkową ekspozycję. Wytwórnia, która dała nam Batmana, Supermana, Aquamana, Jokera i wiele, wiele innych kultowych postaci przyjedzie z wystawą do Polski. A na tej wystawie będziemy mogli podziwiać największe skarby DC Comics. Łódź będzie czwartym miejscem na świecie, gdzie zostanie przedstawiona ta wyjątkowa ekspozycja. Organizatorzy postarali się także o kilka dużych niespodzianek przygotowanych specjalnie z myślą o polskich fanach komiksów.

Trochę historii

DC Comics to jedno z największych wydawnictw komiksowych na świecie. Jego początki sięgają pierwszej połowy lat trzydziestych XX wieku. Należy do słynnego koncernu medialnego Warnera. Skrót DC wywodzi się od popularnej serii amerykańskich komiksów z tamtych lat – Detective Comics. Wszystko zaczęło się od Malcolma Wheelera-Nicholsona – amerykańskiego pioniera komiksu, który w 1935 roku wystartował z własnym wydawnictwem – National Allied Publications. Dwa lata później powstaje Detective Comics z inicjatywy Malcolma Wheelera-Nicholsona, Jacka Liebowitza i Harrego Donenfelda. W 1938 roku Malcolm Wheeler-Nicholson odszedł z firmy – oficjalnie ze względu na problemy finansowe. Tak oto jednak narodziło się wydawnictwo, które złotymi literami zapisało się w historii komiksów, i ani myśli zejść ze sceny. Przez tych kilka dekad wytwórnia znacząco odcisnęła swoje piętno w amerykańskiej popkulturze, tworząc takie postaci jak Aquaman, Wonder Woman, Flash, Zielona Latarnia czy – przede wszystkim – Batman i Superman.

Co ciekawe, zarówno przybysz z planety Krypton, jak i najsłynniejszy człowiek-gacek, pierwszy raz ukazali się światu jeszcze przed wybuchem drugiej wojny światowej. Mimo upływu lat, cieszą się niesłabnącą popularnością, a ich przygody pojawiają się w coraz nowszych odsłonach. Największym rywalem DC Comics jest oczywiście Marvel. Początkowo to twórcy DC wydawali się być na piedestale. Wszystko za sprawą Supermana, który uważany jest dziś za pierwszego pełnoprawnego superbohatera w dziejach. Jego pojawienie się sprawiło, że Marvel był w cieniu największego konkurenta na blisko trzydzieści lat. Dziś, ze względu na ogromny sukces adaptacji filmowych Marvela w ostatnich latach, szala przechyliła się na jego stronę. Niemniej, w dalszym ciągu DC Comics to potężna marka, która może poszczycić się licznym gronem wiernych fanów.

Kumple ze szkoły

Rysownik Joe Schuster i pisarz Jerry Siegel byli kolegami ze szkoły średniej i to właśnie im zawdzięczamy powstanie Supermana. Pierwszy komiks z obrońcą Ziemian powstał w 1938 roku. Wtedy to czytelnicy poznali historię niemowlęcia, które po zniszczeniu rodzimej planety Krypton, zostało zesłane na Ziemię, jego nowy dom. Dalszą część historii zapewne znacie... Batman jest zaledwie rok młodszy od swojego słynnego kolegi, którego w ostatnich adaptacjach filmowych przedstawia się bardziej jako rywala niż towarzysza. Multimilioner Bruce Wayne zaczął walczyć o sprawiedliwość w przesiąkniętym przestępczością mieście Gotham w 1939 roku, dzięki współpracy Boba Kane’a i Billa Fingera. Nie tylko główny bohater, ale i antagoniści serii przygód o człowieku nietoperzu zyskali dużą sławę. Nie ma chyba osoby, która nie kojarzyłaby Jokera, Pingwina czy Człowieka Zagadki. Lata mijają, rodzą się kolejne pokolenia, a grono fanów ikon DC Comics tylko się powiększa. Do dziś można spotkać na każdym kroku miłośników obu herosów odzianych w koszulki, czapki i przeróżne gadżety z charakterystycznymi symbolami tych superbohaterów. Najstarsze komiksy z ich udziałem to dziś prawdziwe rarytasy. Egzemplarz pierwszego wydania z udziałem Supermana z 1938 roku został kilka lat temu sprzedany za 3,2 miliony dolarów. Dla porównania: w chwili premiery można go było kupić za… 10 centów.

Łódź przystanią herosów

„Sztuka DC. Świt Superbohaterów” to prawdziwa gratka dla fanów superbohaterskich klimatów. Ta multimedialna wystawa powstała z inicjatywy prawdziwych gigantów – DC Entertainment, Warner Bros i Art. Ludique Le Musee. Dwa pierwsze podmioty zna każdy nawet średnio zorientowany widz. Co do trzeciego, warto dopowiedzieć, że jest to pierwsze muzeum w tak dużym stopniu poświęcone animacji, komiksom i japońskiej mandze. Dotychczas ekspozycja była wystawiana zaledwie w trzech miejscach na świecie – Londynie, Paryżu i najbogatszym regionie Zjednoczonych Emiratów Arabskich – Abu Dhabi. We wrześniu pojawi się w łódzkim EC1. Niezorientowanym warto wyjaśnić, iż EC1 to zrewitalizowany i rozbudowany kompleks pierwszej łódzkiej elektrowni, której powstanie przypada na 1907 rok. Obecnie stanowi doskonałe miejsce dla wydarzeń kulturalnych, takich jak wspomniana ekspozycja.

Wielkie atrakcje

Nie ma wątpliwości, że na zwiedzających będzie czekać wiele niespodzianek. W jednym miejscu zostaną zebrane i przedstawione największe diamenty ze skarbnicy DC Comics. Wszyscy zainteresowani będą mogli zobaczyć prawdziwe kostiumy wykorzystywane w najsłynniejszych produkcjach filmowych o Supermanie, Wonder Woman czy Batmanie, setki autentycznych szkiców i prac autorstwa największych rysowników amerykańskiego wydawnictwa czy gadżety znane z filmów Warner Bros. Dostępne będą prace takich mistrzów jak Frank Miller, Jim Lee, Bob Kane i Neal Adams. Wśród rekwizytów będzie można zobaczyć pelerynę Supermana z lat siedemdziesiątych, kiedy to w rolę Clarka Kenta wcielił się Christopher Reeve. Macie ochotę zobaczyć kostium Wonder Woman, który dumnie nosiła na planie filmowym Lynda Carter blisko pół wieku temu? Proszę bardzo. To oczywiście nie wszystko. Nie zabraknie również strojów Batmana – zarówno tych znanych z ekranizacji Tima Burtona, jak i Joela Schumachera, Christophera Nolana czy Zacka Snydera. Pojawią się także gadżety znane z innych produkcji, takich jak Aquaman i Liga Sprawiedliwości. Ekscytujące jest również to, że wystawa w Łodzi nie będzie jedynie wiernym odwzorowaniem widowisk z Abu Dhabi, Londynu i Paryża. Sala w EC1 licząca blisko tysiąc metrów kwadratowych w całości ma być stylizowana w stylu komiksowego miasta Gotham. O skali przedsięwzięcia niech świadczy fakt, iż koszt transportu ekspozycji i zabezpieczeń wyniósł blisko 1,5 miliona złotych.

Polski wątek

Dodatkowo łódzka ekspozycja zostanie poszerzona o elementy ukazujące polskie związki z DC Comics i Warner Bros. Dowiemy się czegoś więcej o rodakach współtworzących słynne wydawnictwo, przeczytamy o fikcyjnych postaciach ze świata DC, które w jakiś sposób związane są z naszym krajem. Ponadto przedstawiona zostanie historia słynnej wytwórni Warner Bros. Widzowie będą mogli również zapoznać się z historią rodu Kubertów – autorów historii obrazkowych z ramienia DC Comics, a także dowiedzieć się nieco więcej o „Blackshawk”. Z naszego punktu widzenia jest to bardzo ciekawy element wystawy. Jest to bowiem seria komiksów z mocnym polskim akcentem. Głównym bohaterem „Blackshawk” jest pilot z Polski, który po ataku Niemców w 1939 roku ucieka na Zachód, by kontynuować walkę z wrogiem jako dowódca międzynarodowego oddziału. Tytuł komiksu nawiązuje do nazwy sławnej eskadry lotniczej The Blackshawk Squadron z czasów drugiej wojny światowej, złożonej z pilotów wielu narodowości. To tylko jeden z wielu przykładów potwierdzających starania organizatorów, by wystawa usatysfakcjonowała nawet najbardziej zagorzałych polskich fanów.

Wystawa „Sztuka DC. Świt Superbohaterów” będzie dostępna od 27 września 2019 roku i otworzy 30. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier Komputerowych. Jest to nie tylko największa tego typu impreza w Polsce, ale i jedna z największych w Europie. Od 2016 roku „EC1 Łódź – Miasto Kultury” jest jednym z głównym organizatorów MFKiGK. Trudno o mocniejsze rozpoczęcie wydarzenia niż tak wielkie przedsięwzięcie, którego będziemy świadkami w łódzkim EC1. Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających do 2 lutego 2020 roku.